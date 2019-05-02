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Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Общество ,  
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В Москве зафиксировали рекордно низкое с 1983 года атмосферное давление

На метеостанции ВДНХ в Москве по состоянию на 7:00 было зафиксировано атмосферное давление 735 мм рт. ст., следует из данных на сайте Гидрометцентра.

Как ожидают синоптики, атмосферное давление в столице продолжит падение.

Днем в Москве ожидается облачная погода с прояснениями. Будет от 12 до 14 градусов тепла, также пройдет небольшой дождь.

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Синоптики пообещали рекордно низкое давление в Москве

О том, что атмосферное давление в столице 2 мая опустится до рекордных значений, синоптики предупредили накануне. Прежний рекорд в этот день — 737 мм рт. ст. — был зафиксирован на станции ВДНХ в 1983 году, ниже этих значений атмосферное давление не опускалось.

Теги: Гидрометцентр, Москва, атмосферное давление, Погода
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