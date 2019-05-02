В Москве зафиксировали рекордно низкое с 1983 года атмосферное давление

В Москве зафиксировали рекордно низкое с 1983 года атмосферное давление

На метеостанции ВДНХ в Москве по состоянию на 7:00 было зафиксировано атмосферное давление 735 мм рт. ст., следует из данных на сайте Гидрометцентра.

Как ожидают синоптики, атмосферное давление в столице продолжит падение.

Днем в Москве ожидается облачная погода с прояснениями. Будет от 12 до 14 градусов тепла, также пройдет небольшой дождь.

О том, что атмосферное давление в столице 2 мая опустится до рекордных значений, синоптики предупредили накануне. Прежний рекорд в этот день — 737 мм рт. ст. — был зафиксирован на станции ВДНХ в 1983 году, ниже этих значений атмосферное давление не опускалось.