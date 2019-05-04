Синоптики сообщили о «существенном потеплении» в Москве с пятого мая

Синоптики сообщили о «существенном потеплении» в Москве с пятого мая

С воскресенья, пятого мая, в Москве начнется потепление, которое продлится и в праздничные дни на следующей неделе, заявил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, днем температура будет подниматься до 20-25 градусов тепла, ночью она составит 9-14 градусов. Тишковец добавил, что в субботу, четвертого мая, в столице будет облачно с прояснениями и без осадков. Температура воздуха к середине дня — 15-17 градусов выше нуля.

В четверг, второго мая, Гидрометцентр, зафиксировал в Москве рекордно низкое атмосферное давление с 1983 года — 735 мм ртутного столба.