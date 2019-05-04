Мадуро сменил главу полиции Венесуэлы на фоне протестов

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назначил нового главу боливарианской национальной полиции. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщил глава МВД Нестор Ревероль.

Он рассказал, что президент назначил главнокомандующим полиции генерала Элио Эстраду. Ранее эту должность занимал Карлос Перес Ампуэда.

Ранее в мае Мадуро заявил, что власти Венесуэлы должны указать, что необходимо изменить в стране. Он отметил, что хочет принять план улучшений, чтобы «исправить ошибки посреди битвы».

30 апреля в Венесуэле начались новые массовые протесты после того, как объявивший себя временным президентом Хуан Гуаидо призвал жителей страны выйти на улицы и сообщил о начале последней операции «Свобода» против «узурпации». Он также отмечал, что к нему присоединились военные. Однако 1 мая Мадуро объявил, что попытка госпереворота в стране потерпела поражение.