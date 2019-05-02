Мадуро анонсировал «великий план изменений» в Венесуэле

Президент Венесуэлы призвал власти указать на желаемые изменения чтобы «исправить ошибки посреди битвы». Такое заявление Мадуро сделал после массовых акций протеста в начале недели

Николас Мадуро (Фото: Reuters)

Власти Венесуэлы должны поделиться предложениями о том, что в стране нужно изменить, заявил президент Николас Мадуро, слова которого приводятся на сайте возглавляемой им Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV).

Мадуро призвал провести «национальный день диалога, действий и предложений» 4 и 5 мая. По словам президента, он ждет предложений для «великого плана изменений в рамках Боливарианской революции». «Я хочу принять план, чтобы изменить все, улучшить все, исправить ошибки посреди битвы», — заявил Мадуро.

Призыв адресован к PSUV, региональным властям, а также альянсу Большой патриотический полюс Симона Боливара. Мадуро попросил их назвать ему свои приоритеты для плана изменений.

Во вторник, 30 апреля, в Венесуэле прошли массовые акции протеста. Это произошло после того, как спикер Нацассамблеи Хуан Гуаидо, в январе объявивший себя временным главой государства, сообщил о начале последней стадии операции «Свобода», направленной на «прекращение узурпации». По словам Гуаидо, к нему присоединились основные воинские части республиканских Вооруженных сил.