В США и Словакии назвали «Северный поток-2» геополитическим оружием

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини выступили с совместным заявлением, в котором назвали газопровод «Северный поток-2» геополитическим оружием. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Мы вновь заявляем о своем несогласии с использованием энергетических проектов в качестве геополитического оружия, включая «Северный поток-2», — говорится в заявлении.

Трамп и Пеллегрини подчеркнули, что энергетическая безопасность является основой национальной безопасности. Они также заявили, что обязуются углублять сотрудничество двух стран в области кибербезопасности и разработки принципов защищенности электросвязи.

При этом посол США в Германии Ричард Гренелл заявил о риске американских санкций для немецких компаний, которые участвуют в строительстве «Северного потока-2». В середине января он отправил компаниям в ФРГ письма об угрозе санкций из-за газопровода. Он объяснил это защитой интересов США и отметил, что в письмах он только повторил заявления американских властей.