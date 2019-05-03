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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
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Посольство России передало Госдепу США ноту из-за приговора Бутиной

Российское посольство в США передало ноту протеста Госдепартаменту из-за решения суда, который приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Дипломаты потребовали от властей США обеспечить защиту законных интересов и прав Бутиной.

В сообщении также говорится, что сотрудники посольства посетили россиянку, которая «несмотря на всю несправедливость и суровость вынесенного 26 апреля приговора, <…> стойко и с достоинством переносит все тяготы тюремного заключения».

Общество
Бутина сообщила об условиях пребывания в американских тюрьмах

Суд в США признал Бутину виновной в сговоре с целью работы иноагентом без лицензии, а также в реальной работе иноагентом с 2015 года. Сейчас она содержится в камере общего режима и имеет доступ к телефону. Бутина была задержана в июле прошлого года. В декабре россиянка частично признала вину в работе в качестве иноагента и в заговоре против США, заключив сделку со следствием. После отбывания наказания ее депортируют.

Российский МИД, комментируя приговор, заявил, что Бутина стала «жертвой жесткого противоборства различных политических сил США». Президент России Владимир Путин назвал решение суда желанием Штатов «спасти лицо», поскольку россиянку «посадили за решетку, а предъявить-то нечего».

Теги: посольство России в США, нота протеста, россиянка, приговор
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