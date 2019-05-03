Посольство России передало Госдепу США ноту из-за приговора Бутиной

Российское посольство в США передало ноту протеста Госдепартаменту из-за решения суда, который приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Дипломаты потребовали от властей США обеспечить защиту законных интересов и прав Бутиной.

В сообщении также говорится, что сотрудники посольства посетили россиянку, которая «несмотря на всю несправедливость и суровость вынесенного 26 апреля приговора, <…> стойко и с достоинством переносит все тяготы тюремного заключения».

Суд в США признал Бутину виновной в сговоре с целью работы иноагентом без лицензии, а также в реальной работе иноагентом с 2015 года. Сейчас она содержится в камере общего режима и имеет доступ к телефону. Бутина была задержана в июле прошлого года. В декабре россиянка частично признала вину в работе в качестве иноагента и в заговоре против США, заключив сделку со следствием. После отбывания наказания ее депортируют.