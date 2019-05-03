Григорию Лепсу запретили въезд в Литву

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 65,09 -0,35 EUR Бирж. 72,83 -0,29 Brent 70,93 +1,23% USD Нал. 66,25 64,41 EUR Нал. 74,00 72,14 USD ЦБ 64,63 -0,06 EUR ЦБ 72,31 +0,11 EUR/USD 1,1193 +0,0019 BTC/USD Бирж. 6 107,30 +364,30 IMOEX 2 574,33 -0,03% RTSI 1 245,74 +0,62% DJIA 26 435,68 +0,49% Nasdaq 8 113,70 +0,96%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 1 мая
USD ЦБ: 64,63 (-0,06) Quote, 30 апр, 12:18
Курс евро на 1 мая
EUR ЦБ: 72,31 (+0,11) Quote, 30 апр, 12:18
Григорию Лепсу запретили въезд в Литву Общество, 17:04 Время на все: успешные женщины — о своем деле и уходе за собой Совместный проект РБК PINK, 16:57 Посол США в Германии напомнил о санкциях из-за «Северного потока-2» Политика, 16:34 WSJ узнала об идее Facebook платить пользователям за просмотр рекламы Технологии и медиа, 16:31 Мбаппе дисквалифицирован на три матча за фол в финале Кубка Франции Спорт, 16:25 В Киеве назвали дату проведения трибунала по делу задержанных моряков Политика, 16:01 Бизнес с друзьями: как научиться четко разделять личную жизнь и работу РБК и «Билайн» Бизнес, 15:35 Появилось видео с места приземления воздушного шара с ребенком в Крыму Общество, 15:32 Столтенберг напомнил новому главкому сил НАТО о сдерживании СССР Политика, 15:31 Месси признали лучшим игроком недели в Лиге чемпионов Спорт, 15:07 Двукратная олимпийская чемпионка Шишкина продала подаренный в Кремле BMW Общество, 15:04 Организатор «Евровидения» опроверг данные о необходимости сдать кровь Общество, 15:02 В Белоруссии задержали россиянина с крупной партией гашиша Общество, 15:00 СМИ сообщили об отсутствии у Абрамовича желания продавать «Челси» Общество, 14:31
Общество ,  
0 
Григорию Лепсу запретили въезд в Литву

Литва включила российского певца Григория Лепса в черный список из-за «предполагаемых связей с криминальным миром» и запретила ему въезд в страну. Об этом сообщает агентство BNS со ссылкой на представителя МВД страны Еву Дирмайте.

Соответствующее распоряжение 30 апреля подписал министр внутренних дел Эймутис Мисюнас после обращения главы литовского МИДа Линаса Линкявичюса. В отношении российского исполнителя применены санкции на основании так называемого закона Магнитского, который вступил в силу в 2018 году. На основании закона Литва может запрещать въезд лицам, обвиняемым в нарушениях прав человека, отмывании денег или коррупции.

Замглавы МИДа Дарюс Скусявичюс сообщил агентству, что Лепса предложили включить в «открытый список нежелательных лиц». «Нам кажется, что то, что ему инкриминируется в США, является достаточной причиной для того, чтобы быть в наших списках», — сказал он.

Представители певца отказались комментировать РБК ситуацию.

Политика
МИД Литвы попросил внести Лепса в черный список и запретить ему въезд

В конце марта о необходимости запретить Лепсу въезд в Литву заявили депутаты оппозиционной консервативной партии «Союз Отечества — Христианские демократы». По их мнению, мера должна касаться тех артистов, которые поддерживают «агрессивную внешнюю политику» России или других государств, а также выражают сомнение в территориальной целостности союзников Литвы.

В 2013 году власти США обвинили российского исполнителя в связях с преступной группой «Братский круг», которую в Вашингтоне называют русской мафией. В 2016 году Лепсу было отказано в британской визе, а в 2018 году его не пустили в Израиль. Кроме того, певец находится в базе данных украинского сайта «Миротворец».

Теги: Литва, Григорий Лепс, въезд в страну
Материалы по теме
США причислили Григория Лепса к мафии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter