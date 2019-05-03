Григорию Лепсу запретили въезд в Литву

Литва включила российского певца Григория Лепса в черный список из-за «предполагаемых связей с криминальным миром» и запретила ему въезд в страну. Об этом сообщает агентство BNS со ссылкой на представителя МВД страны Еву Дирмайте.

Соответствующее распоряжение 30 апреля подписал министр внутренних дел Эймутис Мисюнас после обращения главы литовского МИДа Линаса Линкявичюса. В отношении российского исполнителя применены санкции на основании так называемого закона Магнитского, который вступил в силу в 2018 году. На основании закона Литва может запрещать въезд лицам, обвиняемым в нарушениях прав человека, отмывании денег или коррупции.

Замглавы МИДа Дарюс Скусявичюс сообщил агентству, что Лепса предложили включить в «открытый список нежелательных лиц». «Нам кажется, что то, что ему инкриминируется в США, является достаточной причиной для того, чтобы быть в наших списках», — сказал он.

Представители певца отказались комментировать РБК ситуацию.