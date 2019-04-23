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МИД Литвы попросил внести Лепса в черный список и запретить ему въезд
С таким же требованием ранее обращались и депутаты сейма Литвы. По их мнению, российский исполнитель поддерживает «агрессивную внешнюю политику» России
Григорий Лепс (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Министерство иностранных дел Литвы написало заявление на имя главы МВД прибалтийской республики Эймутиса Мисюнаса с требованием включить российского певца Григория Лепса в черный список и запретить ему въезд в страну. Об этом сообщает местное издание Lrt.lt со ссылкой на пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Расу Якилайтене.

Заявление с соответствующим требованием, уточнила она, МИД республики подписал в прошлую пятницу.

В конце марта с подобной инициативой обратились депутаты оппозиционной консервативной партии «Союз Отечества — Христианские демократы». Они считают, что въезд в Литву необходимо запретить тем артистам, которые поддерживают «агрессивную внешнюю политику» России или других государств, а также выражают сомнение в территориальной целостности союзников Литвы.

«По поводу Литвы никаких комментариев не будет, никаких абсолютно», — заявил РБК директор артиста Владимир Урюпин.

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США причислили Григория Лепса к мафии

Депутаты указали, что в 2013 году Лепсу запретили въезд в страну США. Вашингтон обвинил российского исполнителя в связях с преступной группой «Братский круг», которую в США называют «русской мафией». Также российскому певцу в 2016 году отказали в британской визе, а в 2018 году его не пустили в Израиль. Помимо этого, Лепс находится в базе данных украинского сайта «Миротворец».

В марте этого года у Лепса и его коллектива были концерты в Литве.

Автор: Анна Трунина
При участии: Роман Кирьянов
Теги: МИД Литвы, Прибалтика, Григорий Лепс, въезд в страну
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