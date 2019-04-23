МИД Литвы попросил внести Лепса в черный список и запретить ему въезд

Министерство иностранных дел Литвы написало заявление на имя главы МВД прибалтийской республики Эймутиса Мисюнаса с требованием включить российского певца Григория Лепса в черный список и запретить ему въезд в страну. Об этом сообщает местное издание Lrt.lt со ссылкой на пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Расу Якилайтене.
Заявление с соответствующим требованием, уточнила она, МИД республики подписал в прошлую пятницу.
В конце марта с подобной инициативой обратились депутаты оппозиционной консервативной партии «Союз Отечества — Христианские демократы». Они считают, что въезд в Литву необходимо запретить тем артистам, которые поддерживают «агрессивную внешнюю политику» России или других государств, а также выражают сомнение в территориальной целостности союзников Литвы.
«По поводу Литвы никаких комментариев не будет, никаких абсолютно», — заявил РБК директор артиста Владимир Урюпин.