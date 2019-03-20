Депутаты в Литве потребовали запретить Лепсу въезд в страну

В Литве депутаты ​оппозиционной консервативной партии «Союз Отечества — Христианские демократы» призвали министров внутренних и иностранных дел создать список исполнителей, которых не будут пускать в страну. Они потребовали включить в него Григория Лепса, сообщается на сайте Сейма.

Инициаторами выступили депутаты Аудронюс Ажубалис, Лауринас Касчюнас и кандидат в президенты Ингрида Шимоните. Они призвали не пускать в Литву и не позволять организовывать концерты тем исполнителям, которые поддерживают «агрессивную внешнюю политику» России или других государств, а также выражают сомнение в территориальной целостности союзников Литвы.

«Визиты Лепсверидзе​ (настоящая фамилия исполнителя — прим. РБК) и других исполнителей в Литву должны оцениваться через призму национальной и информационной безопасности», — сказал ​Ажубалис.

Депутаты отметили, что в 2013 году США ввели санкции против Лепса и запретили ему въезд в страну. Соединенные Штаты обвинили его в связи с преступной группой «Братский круг». В 2016 году ему отказали в визе в Великобританию, а в 2018 году певца не пустили в Израиль.