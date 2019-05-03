Кабмин опроверг родство супруги Медведева с владельцами «Мираторга»

Пресс-служба правительства России назвала ложной информацию о родственных связях супруги премьер-министра Светланы Медведевой с руководителями агропромышленного комплекса «Мираторг» Виктором и Александром Линником. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

«Руководители холдинга Виктор и Александр Линники не являются ни ближними, ни дальними родственниками Светланы Медведевой», — говорится в сообщении пресс-службы.

Девичья фамилия супруги премьера совпадает с фамилией руководителей «Мираторг» (Линник). На это обратили внимание пользователи социальных сетей и предположили, что Линники и Медведева — родственники.

В конце апреля стало известно, что Национальная мясная ассоциация (НМА), в которую входит «Мираторг» и ряд других крупнейших российских производителей мяса, направила вице-премьеру Алексею Гордееву письмо с просьбой запретить россиянам ввозить из-за рубежа мясную и молочную продукцию для личного пользования, а также усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе. Как указывали авторы письма, такая инициатива связана с ростом завоза из-за рубежа через границу вместе с едой возбудителей опасных болезней животных.

После этого Виктор Линник в ответ на негативную общественную реакцию назвал критиков инициативы «балаболами», заявив, что россиянам «нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане».