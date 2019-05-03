В МИДе не увидели признаков кризиса в смене посла в Белоруссии

В МИДе не увидели признаков кризиса в смене посла в Белоруссии

Смена посла России в Белоруссии является нормальной дипломатической практикой, расценивать ее как признак кризиса не стоит, заявил журналистам замглавы российского МИДа Григорий Карасин, передает «РИА Новости».

«Я категорически против того, чтобы интерпретировать это как некий кризис. Нормальный ход. Бывают в дипломатической практике различные казусы», — сказал он.

По его словам, российско-белорусские отношения являются союзническими и на их будущее стоит смотреть с оптимизмом. «Мы с белорусами живем в Союзном государстве, думаем над тем, как углублять интеграцию этого Союзного государства, работа ведется», — добавил Карасин.

Президент России Владимир Путин освободил посла в Белоруссии Михаила Бабича от должности в пятницу, 30 апреля. Пост Бабича занял сенатор Дмитрий Мезенцев.