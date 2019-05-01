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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Минск отреагировал на смену посла России в Белоруссии

Назначение посла в Белоруссии — прерогатива руководства России, Минск «не против» такого решения, заявила ТАСС пресс-секретарь президента Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт.

«Ничего плохого про предыдущего посла сказать не можем», — уточнила она.

Политика
В Кремле рассматривают сенатора Мезенцева на пост посла в Белоруссии

В пятницу, 30 апреля, президент Владимир Путин освободил Михаила Бабича от должности посла России в Белоруссии и одновременно назначил вместо него сенатора Дмитрия Мезенцева.

Как рассказывали источники РБК, основной причиной отставки Бабича стали регулярные жалобы на него со стороны Лукашенко, которого не устраивала «слишком активная деятельность» дипломата. «Смена посла — самое легкое, в чем можно было пойти на уступки Лукашенко», — говорил близкий к Кремлю собеседник РБК. Решение могло быть принято после встречи «на ногах» президента Владимира Путина и Лукашенко в рамках форума «Один пояс — один путь» в Пекине. Мезенцев был на саммите в Пекине вместе с главой государства с 25 по 27 апреля.

Теги: Александр Лукашенко, посол России, Минск
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