Соратник Гуаидо заявил о встречах с военным руководством Венесуэлы

Бывший мэр Каракаса, основатель социал-демократической партии «Народная воля» Леопольдо Лопес встречался с военным руководством Венесуэлы, когда находился под домашним арестом. Об этом сам оппозиционер заявил из посольства Испании в Венесуэле, где он укрывается, пишет Reuters.

По словам Лопеса, он встречался с генералами и командирами разных подразделений Вооруженных сил Венесуэлы перед попыткой госпереворота и очередными массовыми протестами в стране, которые начались 30 апреля. Он подчеркнул, что контакты с высокопоставленными военными продолжаются.

Лопес основал «Народную волю» вместе с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуаидо в 2009 году. Позднее его арестовали и приговорили к 13 годам заключения по обвинению в поджоге и терроризме. Летом 2017 года тюремное заключение бывшего мэра Каракаса было заменено на домашний арест. В начале мая оппозиционера освободили поддержавшие Гуаидо военные, изначально он укрывался в посольстве Чили в Венесуэле, а затем оказался в посольстве Испании. Суд Венесуэлы выписал ордер на его арест.

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро 1 мая заявил, что властям удалось пресечь новую попытку госпереворота, инициированную Лопесом.