Соратник Гуаидо укрылся в посольстве Чили в Венесуэле

Бывший мэр Каракаса, основатель социал-демократической партии «Народная воля» Леопольдо Лопес, который ранее был под домашним арестом, находится на территории посольства Чили в Каракасе. Об этом в своем Twitter сообщил министр иностранных дел Чили Роберто Ампуэро.

По словам главы МИДа, Лопес, а также его супруга Лилиан Тинтори и дочь находятся в здании дипмиссии «в качестве гостей». Он отмечает, что Чили поддерживают «венесуэльских демократов», но не уточняет, просил ли Лопес убежища в дипмиссии.

О том, что основатель «Народной воли» может ходатайствовать о предоставлении убежища, пишет издание O Globo со ссылкой на оппозиционные источники. По данным издания Infobae, которое ссылается на источники в Каракасе, Лопес уже направил соответствующую просьбу. В сообщении не уточняется, получил ли он ответ.

Лопес основал «Народную волю» вместе с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуаидо в 2009 году. Позднее его арестовали и приговорили к 13 годам заключения по обвинению в поджоге и терроризме. Летом 2017 года тюремное заключение бывшего мэра Каракаса было заменено на домашний арест.