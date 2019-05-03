Киев сообщил о возможности отследить получивших паспорт России украинцев

У Киева «не будет проблем» с доступом к списку украинцев, которые получили российские паспорта. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак.

По его словам, Украина не может технически определять граждан, которые получат российский паспорт, однако эти данные являются в России публичными.

«В соответствии с российским законодательством разрешено иметь второе и третье гражданство, но об этом обязательно сообщать в органы власти» — пояснил Грымчак и уточнил, что Киев «будет иметь все данные полностью».

В конце апреля президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Позднее он допустил, что подобная мера может быть распространена на всех украинцев. 1 мая Путин подписал еще один подобный документ — он в том числе упрощает процедуру получения гражданства для украинцев, которые родились и постоянно проживали на территории Крыма до 2014 года.