В правительственной газете Украины опубликовали итоги выборов президента

В газете кабинета министров Украины «Правительственный курьер» опубликованы официальные результаты выборов президента.

Согласно окончательным итогам, шоумен Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов (за него отдали голос 13,5 млн человек), а действующий президент Петр Порошенко — 24,45% (за него проголосовали 4,5 млн).

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила Зеленского избранным президентом Украины на заседании 30 апреля. По украинским законам, инаугурация президента должна состояться не позднее чем через 30 дней после официального объявления результатов выборов.

При этом Зеленский считает, что ЦИК специально оттягивал официальное подведение итогов второго тура выборов, чтобы таким образом лишить его возможности распустить парламент.