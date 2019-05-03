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Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Сенат не преодолел вето Трампа на прекращение поддержки саудитов в Йемене

Сенат по итогам голосования не смог отменить вето президента США Дональда Трампа на резолюцию о прекращении поддержки Саудовской Аравии в Йемене. Об этом пишет The Hill.

В середине марта Сенат проголосовал за резолюцию, согласно которой вмешательство США в гражданскую войну в Йемене и поддержка саудитов может произойти только при согласовании с Конгрессом. Трамп наложил вето на это решение и в том числе отметил, что документ «ставит под угрозу жизнь американских граждан».

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В итоге против вето Трампа высказались 53 сенатора при необходимых 67 голосах, 45 парламентариев поддержали решение президента. Как отмечает The Hill, результаты голосования ожидаемы, так как за резолюцию в марте проголосовали 54 человека.

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С требованием приостановить помощь Саудовской Аравии в Йемене сенаторы выступили в ноябре 2018 года, на фоне убийства колумниста The Washington Post Джамаля Хашкаджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Теги: Сенат, Саудовская Аравия, вето
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