Сенат не преодолел вето Трампа на прекращение поддержки саудитов в Йемене

Сенат не преодолел вето Трампа на прекращение поддержки саудитов в Йемене

Сенат по итогам голосования не смог отменить вето президента США Дональда Трампа на резолюцию о прекращении поддержки Саудовской Аравии в Йемене. Об этом пишет The Hill.

В середине марта Сенат проголосовал за резолюцию, согласно которой вмешательство США в гражданскую войну в Йемене и поддержка саудитов может произойти только при согласовании с Конгрессом. Трамп наложил вето на это решение и в том числе отметил, что документ «ставит под угрозу жизнь американских граждан».

В итоге против вето Трампа высказались 53 сенатора при необходимых 67 голосах, 45 парламентариев поддержали решение президента. Как отмечает The Hill, результаты голосования ожидаемы, так как за резолюцию в марте проголосовали 54 человека.