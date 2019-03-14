Сенат США проголосовал за прекращение помощи Саудовской Аравии в Йемене

Сенат принял резолюцию о прекращении любого военного вмешательства США в гражданскую войну в Йемене, без согласования с конгрессом. В частности, речь идет о поддержке Саудовской Аравии

Военно-транспортный самолет С-130 ВВС Саудовской Аравии в Йемене (Фото: Jon Gambrell / AP)

Сенат США большинством голосов утвердил резолюцию, которая запрещает Штатам принимать участие в военном конфликте в Йемене и оказывать в нем поддержку Саудовской Аравии, если подобные меры не разрешит конгресс, передает Reuters.

За документ проголосовали 54 сенатора, против — 46. Сторонники резолюции считают, что вмешательство США в конфликт в Йемене противоречит конституции, поскольку такие решения не входят в полномочия президента. О том, что Вашингтон предоставляет саудитам помощь в разведке и поставках президент Барак Обама сообщил в марте 2015 года.

Для того, чтобы документ вступил в силу, его должны принять в палате представителей и утвердить в Белом доме. Еще до голосования в администрации президента США заявили, что Дональду Трампу рекомендуется наложить на резолюцию вето.

Как отмечает агентство Associated Press, это первый раз, когда американские законодатели сослались на Резолюцию о военных полномочиях для того, чтобы остановить участие в зарубежном военном конфликте.