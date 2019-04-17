Трамп наложил вето на резолюцию Конгресса против Саудовской Аравии

Президент США наложил вето на резолюцию Конгресса, запрещающую ему помощь Саудовской Аравии в войне с йеменскими повстанцами. Трамп назвал ее опасной

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Объясняя наложенное вето, президент США назвал принятое обеими палатами Конгресса решение как «ненужную и опасную попытку ослабить конституционные полномочия главы государства». По его словам, конгрессмены тем самым ставят под угрозу граждан США и военнослужащих, сообщает агентство Reuters.

Резолюция была одобрена Сенатом в марте и Палатой представителей в апреле. Ее авторы критиковали Саудовскую Аравию за чрезмерное применение силы в Йемене и бомбардировки населенных пунктов, приведшие к гибели мирных жителей. Исходя из этого, они требовали запретить оказание помощи Эр-Рияду и не допустить отправку в регион американских военнослужащих.

Как указывает Reuters, голосов, полученных при голосовании за резолюцию, не хватит для того, чтобы преодолеть президентское вето.

С требованием приостановить помощь Саудовской Аравии в Йемене сенаторы выступили еще ноябре 2018 года, на фоне убийства авторы газеты The Washington Post Джамаля Хашкаджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Однако В Белом доме четко заявили, что против прекращения поставок оружия королевству. Трамп при этом объяснял, что уход США с этого рынка приведет к усилению позиций России и Китая в регионе.

Гражданская война в Йемене продолжается с 2015 года. Правительственным войскам, поддерживаемым Саудовской Аравией, противостоят повстанцы-хуситы, на стороне которых выступает Иран. Жертвами конфликта стало более 10 тыс. человек.