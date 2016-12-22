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Сенаторы США предложили приостановить продажу оружия Саудовской Аравии
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Сенаторы США предложили приостановить продажу оружия Саудовской Аравии
Политика, 04:00
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Сенаторы США предложили приостановить продажу оружия Саудовской Аравии
Американские сенаторы предложили целый ряд санкционных мер против Саудовской Аравии из-за убийства журналиста Джамаля Хашкаджи и продолжающейся гражданской войны в Йемене
Председатель комитета Сената США по международным отношениям Боб Коркер и его заместитель Роберт Менендес (Фото: Aaron Bernstein / Reuters)

​Сенаторы США, как демократы, так и республиканцы, представили законопроект о санкциях против Саудовской Аравии из-за ситуации в Йемене и убийства колумниста The Washington Post Джамаля Хашкаджи. Об этом говорится в сообщении на сайте комитета Сената США по международным отношениям.

Законопроект направлен на пересмотр политики Конгресса США в отношении Йемена: сенаторы хотят добиться от участников гражданской войны в Йемене участия в переговорах, отреагировать на гуманитарный кризис в регионе и привлечь виновных в убийстве журналиста Хашкаджи к полноценной ответственности. Одним из автором документа является демократ Роберт Менендес, который составлял августовский законопроект о санкциях против России.

Законодатели предлагают:

  • Временно приостановить поставку оружия Саудовской Аравии
  • Запретить военным США заправку саудовских самолетов, участвующих в боевых вылетах в Йемен
  • Ввести санкции против лиц, препятствующих доставке гуманитарной помощи в Йемен
  • Ввести санкции против лиц, поддерживающих повстанцев-хуситов в Йемене
  • Привлечь к ответственности военных преступников в Йемене
  • Обязательно ввести санкции против лиц, стоящих за убийством Джамаля Хашкаджи
  • Составить доклад по ситуации с правами человека в Саудовской Аравии

«Законопроект наделяет администрацию [президента США Дональда. — РБК] Трампа рычагом для давления на все стороны конфликта в Йемене, чтобы вовлечь их в срочные переговоры по окончанию гражданской войны», — пояснил республиканец Тодд Янг.​

В среду, 14 ноября, сенатор Боб Коркер, председатель комитета по международным отношениям, говорил Reuters, что голосование по законопроекту о санкциях против Саудовской Аравии может состояться до конца года.

Убийство колумниста The Washington Post Джамаля Хашкаджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле вызвало критику в западных странах, в том числе со стороны администрации Трампа. Белый дом ввел санкции против 17 саудитов, причастных к убийству Хашкаджи, но авторы законопроекта о новых санкциях посчитали эти меры недостаточными.

Гражданская война между повстанцами-хуситами и правительственными войсками Йемена тянется с 2015 года. Хуситов поддерживает Иран, правительственную армию Саудовская Аравия. Жертвами конфликта стали более 10 тыс. человек.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Сенат США , Саудовская Аравия
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