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Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Эксперты назвали города России с самыми довольными жизнью людьми

Эксперты Финансового университета при правительстве России составили рейтинг городов страны по доле довольных жизнью граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование.

По данным агентства, самые довольные жизнью россияне проживают во Владивостоке (87%), Томске (86%) и Липецке (85%). При этом их доля меньше всего в Воронеже (70%), Хабаровске (69%) и Владикавказе (63%).

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Эксперты определили, что доля россиян, довольных жизнью, снизилась до 73% в марте 2019 года. Как отмечает «Российская газета», к началу года она составляла более 80%.

Однако среди самых состоятельных россиян она осталась на уровне около 100%. В то же время среди руководителей и предпринимателей доля также снизилась до 81%.

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Исследование проходило в первом квартале 2019 года. Опрос проводился в 78 городах России с населением более 250 тыс. человек.

В конце ноября 2018 года опрос сервиса Superjob показал, что россиянам для счастья необходимо зарабатывать от 116 тыс. до 208 тыс. руб. в месяц. Самые высокие материальные запросы предъявили жители Владивостока.

Теги: россияне, Рейтинг, счастье
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