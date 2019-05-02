Эксперты назвали города России с самыми довольными жизнью людьми

Эксперты Финансового университета при правительстве России составили рейтинг городов страны по доле довольных жизнью граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование.

По данным агентства, самые довольные жизнью россияне проживают во Владивостоке (87%), Томске (86%) и Липецке (85%). При этом их доля меньше всего в Воронеже (70%), Хабаровске (69%) и Владикавказе (63%).

Эксперты определили, что доля россиян, довольных жизнью, снизилась до 73% в марте 2019 года. Как отмечает «Российская газета», к началу года она составляла более 80%.

Однако среди самых состоятельных россиян она осталась на уровне около 100%. В то же время среди руководителей и предпринимателей доля также снизилась до 81%.