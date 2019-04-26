Gallup назвал самые счастливые и печальные страны мира

Население латиноамериканских стран чаще всех других испытывает позитивные эмоции. Больше всего негатива — у жителей Африки

Фото: Andre Penner / AP

В 2018 году топ списка самых счастливых стран мира возглавили латиноамериканские страны, а самой несчастной страной стал африканский Чад. Об этом свидетельствует опрос американской исследовательской компании Gallup.

Опрос был проведен в 143 странах мира. Вопросы были связаны с позитивными и негативными эмоциями, которые испытывали респонденты в день, предшествовавший общению с социологами. Их спрашивали о том, довелось ли им смеяться или улыбаться в этот день, чувствовали ли они себя отдохнувшими, чувствовали ли счастье или иные позитивные эмоции.

Двумя самыми счастливыми странами мира стали Парагвай и Панама — они получили индекс «позитивного опыта» в 85 пунктов. Вслед за ними идет Гватемала и Мексика (84 пункта), Эль-Сальвадор (83). Первой нелатиноамериканской страной в списке стоит Индонезия — она на шестом месте.

Самые несчастные страны оказались в Африке — Чад (54 балла по негативной шкале), Нигер и Сьерра-Леоне (50). Вслед за ними идут две ближневосточные страны — Ирак (49) и Иран (48). В число определяющих факторов в негативной шкале исследователи Gallup включали стресс, тревогу, физическую боль, печаль и злость. Почти 40% жителей планеты заявили, что за день до опроса были чем-то обеспокоены, 35% испытывают стресс. Почти треть (31%) заявили, что испытали физическую боль. Уровень негатива в мире, признает Gallup, растет на протяжении последних лет. На самом низком уровне индекс находился в 2007 году (23 пункта), но с тех пор рос почти каждый год, достигнув на глобальном уровне отметки в 30 пунктов. Тем не менее это все еще ниже индекса позитива — он в 2018 году оказался на уровне 71 пункта.