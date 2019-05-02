Украинские военные заявили о взятии под контроль 24 кв. км в Донбассе

Украинские военные заявили о взятии под контроль 24 кв. км в Донбассе

С начала проведения операции объединенных сил (ООС) украинские военные взяли под контроль около 24 кв. км территории Донбасса. Об этом заявил командующий операцией генерал-лейтенант Сергей Наев. Его слова опубликовал пресс-центр штаба ООС на своей странице в Faсebook.

По словам Наева, среди взятых под контроль территорий три населенных пункта (хутор Вольный, Пивденное и Шумы). Он подчеркнул, что при этом минские договоренности нарушены не были.

Как сообщил командующий, среди крупных достижений в рамках ООС — «принуждение врага к уменьшению интенсивности огня», а также уменьшение потерь со стороны украинских военных.

Конфликт на востоке Украины продолжается с 2014 года. Активные боевые действия начались после направления в Донбасс украинских военнослужащих в рамках антитеррористической операции (АТО). 30 апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко объявил о завершении АТО, которая продлилась четыре года, и начале операции объединенных сил.