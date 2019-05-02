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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Украинские военные заявили о взятии под контроль 24 кв. км в Донбассе

С начала проведения операции объединенных сил (ООС) украинские военные взяли под контроль около 24 кв. км территории Донбасса. Об этом заявил командующий операцией генерал-лейтенант Сергей Наев. Его слова опубликовал пресс-центр штаба ООС на своей странице в Faсebook.

По словам Наева, среди взятых под контроль территорий три населенных пункта (хутор Вольный, Пивденное и Шумы). Он подчеркнул, что при этом минские договоренности нарушены не были.

Как сообщил командующий, среди крупных достижений в рамках ООС — «принуждение врага к уменьшению интенсивности огня», а также уменьшение потерь со стороны украинских военных.

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В Киеве заявили об освобождении всей «серой» зоны в Донбассе

Конфликт на востоке Украины продолжается с 2014 года. Активные боевые действия начались после направления в Донбасс украинских военнослужащих в рамках антитеррористической операции (АТО). 30 апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко объявил о завершении АТО, которая продлилась четыре года, и начале операции объединенных сил.

В декабре прошлого года советник Порошенко Петр Бирюков заявил, что под контроль украинских военных перешла почти вся «серая зона» в Донбассе. По его словам, по сравнению с маем 2014 года были «освобождены» две трети территории региона. Российский МИД назвал слова Бирюкова провокацией.

Теги: Донбасс, украинские военнослужащие
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