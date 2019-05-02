Украинский «Спецтехноэкспорт» анонсировал поставки Турции танковых ракет

Компания «Спецтехноэкспорт», входящая в «Укроборонпром», заключила предварительный контракт с турецкой госкорпорацией Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) о поставках 120-миллиметровых ствольных управляемых ракет «Конус» производства киевского конструкторского бюро «ЛУЧ». Об этом сообщается на сайте предприятия.

Отмечается, что поставки ракет и устройств наведения для их интеграции в турецкие основные боевые танки предусмотрены в течение реализации первого этапа контракта. В дальнейшем в результате частичного трансфера технологий украинские управляемые ракеты будут производиться на мощностях MKEK.

В рамках подписания договора стороны согласовали стоимость и сроки поставок, а также иные условия договоренностей. В ближайшие недели будут завершены процедуры подписания документов и начнется производство экспортной партии ракет.

Управляемая ракета «Конус», способная поражать цель на расстоянии 5 км, значительно превышает дальность стрельбы обычных танковых снарядов.

В середине января Турция и Украина подписали соглашение о поставке Киеву партии ударных беспилотников Bayraktar TB2. Президент Украины Петр Порошенко отмечал, что оно соответствует курсу страны на вступление в НАТО. Турция запланировала изготовить и поставить Украине шесть беспилотников в течение года, а также наземные комплексы управления.