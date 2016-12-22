США сохранили лидерство по закупкам стрелкового оружия на Украине

Соединенные Штаты Америки в 2017 году закупили на Украине более 15 тыс. автоматов, сохранив первое место среди стран, куда поставляется украинское оружие

Фото: Александр Дроздов / Интерпресс / ТАСС

По информации Государственной службы экспортного контроля Украины, самым крупным по количеству покупателем оружия из этой страны в прошлом году стали США. Они приобрели у Киева более 15 тыс. автоматов, а также 790 гранатометов.

Таким образом, США продолжают занимать первое место по закупкам стрелкового оружия на Украине третий год подряд. В 2015 и 2016 годах Соединенные Штаты приобретали 10 тыс. винтовок и карабинов, а также зенитно-ракетные комплексы.

При этом нет данных, приобреталось ли оружие непосредственно для американских военных, или США были посредником между Украиной и другими странами. Также не указано, кто именно в Соединенных Штатах покупал автоматы и винтовки: Пентагон или частные компании.

Помимо США стрелковое оружие из Украины также приобретали Иордания, Монголия, Узбекистан и Турция.

Что касается тяжелой техники, то в 2017 году ее покупателем был Таиланд, закупивший 16 танков «Оплот».