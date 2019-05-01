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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
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Путин уволил руководителя московской ГИБДД и главу МВД Ингушетии

Президент Владимир Путин освободил от занимаемых должностей начальника ГИБДД по Москве Виктора Коваленко и министра внутренних дел Ингушетии Дмитрия Каву. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Причины отставки в документе не поясняются, однако и Кава, и Коваленко ранее подали рапорт об отставке.

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Глава московского ГАИ подал рапорт об отставке

Сообщалось, что Коваленко написал рапорт по собственному желанию. СМИ связывали его уход с ДТП на Можайском шоссе, в котором погибли женщина и ребенок, однако источник ТАСС в правоохранительных органах это опровергал.

Кава покинул свой пост на фоне беспорядков в столице республики Магасе. В конце марта в городе произошли столкновения между протестующими, которые требовали отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, и полицейскими. Власти республики назвали случившееся «фактами нападения группы молодых людей на сотрудников ОМОНа».
 

Теги: Владимир Путин, ГИБДД, Указ
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