Глава МВД Ингушетии подал в отставку

С конца марта генерал-лейтенант Дмитрий Кава находится в отпуске

Дмитрий Кава (Фото: пресс-служба МВД России по Республике Ингушетия)

Глава МВД Ингушетии генерал-лейтенант Дмитрий Кава подал рапорт об отставке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в силовых структурах региона, а также «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа.

«Мы не комментируем», — заявили РБК в пресс-службе МВД по Республике Ингушетия. На момент публикации материала в разделе «Руководство» на официальном сайте ведомства Кава значился действующим министром внутренних дел по республике.

О том, что 50-летний Кава может покинуть свой пост, на минувшей неделе, 28 марта, сообщала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в региональных и федеральных органах власти. По словам одного из собеседников, команда готовить документы для его увольнения и перевода уже дана.

В конце марта глава МВД по Ингушетии ушел в отпуск. 26–27 марта в Магасе прошел санкционированный митинг, на котором протестующие требовали отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. После того как время на проведение мероприятия истекло, часть митингующих остала​сь на площади. Между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов возникали столкновения. Митинг прекратился вечером 28 марта. Власти республики назвали случившееся «фактами нападения группы молодых людей на сотрудников ОМОНа».