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Глава московского ГАИ подал рапорт об отставке
Главный гаишник Москвы подал рапорт об отставке по собственному желанию, подтвердили в МВД. Виктор Коваленко незадолго до сообщения пресс-службы МВД назвал слухи о своей отставке «домыслами»
Виктор Коваленко (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Генерал-майор Виктор Коваленко подал рапорт об отставке. Это официально подтвердили в пресс-службе главного управления МВД Москвы.

«Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве подтверждает, что начальник УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции В.В.Коваленко подал рапорт об отставке по собственному желанию», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого, утром 5 апреля, в разговоре с РБК Коваленко назвал сообщения о своей отставке «домыслами». «Вы знаете, я устал комментировать всевозможные домыслы. Есть пресс-служба МВД, пусть она даст комментарий и объяснит ситуацию. Это будет правильно и нормально», — заявил он РБК.

Об уходе Коваленко 2 апреля со ссылкой на источники сообщали ТАСС и радиостанция «Говорит Москва». 3 апреля глава управления уходит в отпуск, после которого не вернется на свою должность, утверждала «Говорит Москва».

Собеседник агентства, в свою очередь, заявил, что решение Коваленко «не связано с ДТП на Можайском шоссе, где погибли женщина с ребенком».

ДТП на пересечении МКАД и Можайского шоссе произошло 25 марта. Тогда столкнулись автомобили «Нива» и Mercedes Gelandewagen, за рулем которого был уроженец Чечни Муслим Джамбеков. Женщина и 14-летняя девочка, сидевшие в «Ниве», погибли, еще один человек был госпитализирован. Виновником аварии был Джамбеков, скрывшийся с места происшествия. Ситуация получила широкую огласку. После этого глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от Джамбекова «не позорить свой род» и явиться в полицию. 29 марта виновник аварии сдался полиции, объяснив свое поведение тем, что получил травму при столкновении.

Telegram-канал Mash сообщал, что полицейские прибыли на место ДТП до того, как водитель Gelandewagen скрылся, однако по неизвестным причинам отпустили его, и он уехал на скорой как пострадавший. Один из полицейских был уволен, другого предупредили о неполном служебном соответствии. Виктор Коваленко также получил от руководства предупреждение.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: ГАИ, ГИБДД, ДТП
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Главный гаишник Москвы назвал сообщения о своей отставке домыслами
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