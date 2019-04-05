Глава московского ГАИ подал рапорт об отставке

Главный гаишник Москвы подал рапорт об отставке по собственному желанию, подтвердили в МВД. Виктор Коваленко незадолго до сообщения пресс-службы МВД назвал слухи о своей отставке «домыслами»

Виктор Коваленко (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Генерал-майор Виктор Коваленко подал рапорт об отставке. Это официально подтвердили в пресс-службе главного управления МВД Москвы.

«Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве подтверждает, что начальник УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции В.В.Коваленко подал рапорт об отставке по собственному желанию», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого, утром 5 апреля, в разговоре с РБК Коваленко назвал сообщения о своей отставке «домыслами». «Вы знаете, я устал комментировать всевозможные домыслы. Есть пресс-служба МВД, пусть она даст комментарий и объяснит ситуацию. Это будет правильно и нормально», — заявил он РБК.

Об уходе Коваленко 2 апреля со ссылкой на источники сообщали ТАСС и радиостанция «Говорит Москва». 3 апреля глава управления уходит в отпуск, после которого не вернется на свою должность, утверждала «Говорит Москва».

Собеседник агентства, в свою очередь, заявил, что решение Коваленко «не связано с ДТП на Можайском шоссе, где погибли женщина с ребенком».