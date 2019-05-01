Путин подписал указ об отмене налоговой преференции для импортного табака

Президент Владимир Путин подписал закон, который распространяет применение повышающего коэффициента акциза на импортную табачную продукцию. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Законопроект предполагает внесение поправок в Налоговый кодекс, согласно которым для компаний, импортирующих в Россию сигареты, папиросы и другие виды табачных изделий, устанавливается повышающий коэффициент для исчисления акцизов. Ранее он действовал только для производителей табака на территории России. Таким образом, в течение налогового периода (с 1 сентября по 31 декабря) суммы акциза для импортеров будут начисляться с учетом повышающего коэффициента.

Как отмечается в пояснительной записке с документу, законопроект направлен на поддержку российских компаний. Сейчас импортеры имеют преференцию и благодаря ей в течение налогового периода ввозят весь необходимый объем продукции без дополнительной фискальной нагрузки, а отечественные производители — нет.

Госдума приняла документ в третьем чтении 10 апреля. Главный редактор «Рустабака» Максим Королев в беседе с РБК тогда утверждал, что фактически, по его мнению, инициатива не повлияет на уравнивание конкуренции. Прежде всего на импорт сегодня приходится только около 2% реализуемой в России табачной продукции, поэтому заметной налоговой выгоды при уравнивании акциза никто не получит, объяснил эксперт.



Кроме того, подчеркивал Королев, при ввозе импорта никто не пытается «играть с календарем» для получения финансовой выгоды, как считают авторы законопроекта: дата ввоза товара зависит от возможности получить акцизные марки, оформить банковские гарантии и так далее. Соответственно, производитель ввозит товар при первой же удобной возможности, а при растаможке акциз уплачивается мгновенно, напомнил эксперт.