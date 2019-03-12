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Минздрав отказался от идеи запретить продажу жевательного табака и снаффа
В новой версии антитабачной концепции Минздрава исчез пункт о запрете оборота табачных некурительных изделий. Но появились предложения по ограничению курения электронных сигарет и устройств нагревания табака
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Новая концепция

Министерство здравоохранения отказалось от идеи запретить производство, ввоз и обращение некурительных табачных изделий, следует из ​очередной версии концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака в России на 2019–2035 годы и дальнейшую перспективу (есть у РБК, ее подлинность подтвердил собеседник, близкий к Минздраву). 

О том, что антитабачная концепция внесена в правительство, сообщил во вторник, 12 февраля, замминистра здравоохранения и основной автор концепции Олег Салагай в ходе выступления в Совете Федерации. Он заметил, что акты, направленные на защиту населения от табака, должны быть разработаны до 1 декабря 2019 года. Салагай сообщил РБК, что документ является частью федерального проекта «ЗОЖ», который в свою очередь входит в национальный проект «Демография»

Концепция почти целиком совпадает со своей декабрьской версией, но теперь больше внимание отводится контролю за оборотом электронных средств доставки никотина (ЭСДН). Этот термин не употреблялся в декабрьской концепции.

Сократить доступность

В предыдущей версии концепции Минздрав предлагал запретить производство, ввоз и обращение некурительных табачных изделий, к которым относится жевательный или нюхательный табак. В новой концепции предлагается «сократить доступность» таких изделий.

Исчез из документа также пункт о защите государственно​й политики противодействия потреблению табака от воздействия коммерческих и других корпоративных интересов табачных организаций. Новый пункт в документе — разработка и внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте, включающих отказ от потребления табака.

Согласно документу, целью проекта является постепенное снижение табакокурения к 2050 году до 5%. После 2050 года Минздрав предлагает рассмотреть вопрос о полном запрете оборота табачной продукции. По подсчетам Минздрава, которые приводятся в концепции, в 2016 году курящими были 30,9% россиян, или более 40 млн человек. Упущенная из-за курения выгода в производстве в ВВП составляет около 2%. 

Меры по противодействию табаку:

  • поэтапное ежегодное увеличение налога на табачные изделия, доведение акцизов до среднего уровня среди стран Европейского региона;
  • разработка мероприятий по поддержке мелкого розничного бизнеса, отказавшегося от продажи табака и электронных средств доставки никотина (ЭСДН);
  • ​предотвращение воздействия табачного дыма на здоровье человека;
  • ​регулирование состава табачных изделий;
  • установление требований к упаковке и маркировке табачных изделий;
  • информирование населения о вреде табака;
  • мотивирование потребителей к отказу от потребления табака и ЭСДН;
  • мониторинг применения законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий употребления табака;
  • организация медицинской помощи людям, желающим избавиться от никотиновой зависимости;
  • разработка и внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте, включающих отказ от потребления табака;
  • предотвращение незаконной торговли табаком;
  • защита несовершеннолетних и беременных женщин от табака и ЭСДН;
  • сокращение доступности табачных изделий, включая некурительные, а также кальянов и ЭСДН.

Курение добавят в медицинские карточки

В последней версии концепции также есть предложение отражать в медицинской документации отношение пациента в курению. В документе указано, что для мониторинга и оценки эффективности реализации концепции необходимо «обязательное отражение в медицинской документации» записей об отношении пациента к потреблению табака и никотина, включая электронные средства доставки никотина.

История концепции

Минздрав разрабатывает антитабачную концепцию третий год. Первая версия, написанная в конце 2016 года, содержала множество жестких требований, в том числе запрет продажи табачной продукции гражданам, родившимся после 2015 года.

Автор: Полина Звездина
Теги: сигареты, антитабачная концепция, Минздрав, Правительство
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