Минздрав отказался от идеи запретить продажу жевательного табака и снаффа

В новой версии антитабачной концепции Минздрава исчез пункт о запрете оборота табачных некурительных изделий. Но появились предложения по ограничению курения электронных сигарет и устройств нагревания табака

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Новая концепция

Министерство здравоохранения отказалось от идеи запретить производство, ввоз и обращение некурительных табачных изделий, следует из ​очередной версии концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака в России на 2019–2035 годы и дальнейшую перспективу (есть у РБК, ее подлинность подтвердил собеседник, близкий к Минздраву).

О том, что антитабачная концепция внесена в правительство, сообщил во вторник, 12 февраля, замминистра здравоохранения и основной автор концепции Олег Салагай в ходе выступления в Совете Федерации. Он заметил, что акты, направленные на защиту населения от табака, должны быть разработаны до 1 декабря 2019 года. Салагай сообщил РБК, что документ является частью федерального проекта «ЗОЖ», который в свою очередь входит в национальный проект «Демография».

Концепция почти целиком совпадает со своей декабрьской версией, но теперь больше внимание отводится контролю за оборотом электронных средств доставки никотина (ЭСДН). Этот термин не употреблялся в декабрьской концепции.