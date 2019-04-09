Госдума предложила запрет на перевозку более 600 немаркированных сигарет

Документ, предусматривающий запрет на ввоз более 30 пачек сигарет без российского акциза, внесен в Думу. Авторы документ отмечают, что проблема нелегального ввоза табачных изделий актуальна в рамках ЕАЭС

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В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий ограничения на перемещение по территории России сигарет, не маркированных в соответствии с российским законодательством. Текст законопроекта появился 9 апреля в базе законопроектов нижней палаты парламента.

Его авторы предлагают запретить перемещать по России, в том числе ввозить через государственную границу, более 600 сигарет на человека, либо 150 сигар (сигарилл), или 750 г табака, или указанных изделий в ассортименте общим весом не более 750 г на человека.

В пояснительной записке к документу сказано, что практика нелегального ввоза сигарет без российского акциза распространена в границах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ввиду отсутствия таможенных границ.