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Госдума предложила запрет на перевозку более 600 немаркированных сигарет
Документ, предусматривающий запрет на ввоз более 30 пачек сигарет без российского акциза, внесен в Думу. Авторы документ отмечают, что проблема нелегального ввоза табачных изделий актуальна в рамках ЕАЭС
Фото: Taylor Weidman / Bloomberg

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий ограничения на перемещение по территории России сигарет, не маркированных в соответствии с российским законодательством. Текст законопроекта появился 9 апреля в базе законопроектов нижней палаты парламента.

Его авторы предлагают запретить перемещать по России, в том числе ввозить через государственную границу, более 600 сигарет на человека, либо 150 сигар (сигарилл), или 750 г табака, или указанных изделий в ассортименте общим весом не более 750 г на человека.

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В пояснительной записке к документу сказано, что практика нелегального ввоза сигарет без российского акциза распространена в границах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ввиду отсутствия таможенных границ.

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«Внутри таможенной территории ЕАЭС обеспечивается свободное перемещение товаров физическими лицами для целей, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, без определения допустимого количества сигарет к перемещению для личного потребления», — отмечают он. Это позволяет беспрепятственно ввозить в Россию крупные партии нелегальной табачной продукции, говорится в пояснительной записке.

Авторы документа уверены, что неконтролируемый оборот табачных изделий представляет угрозу для экономических интересов России.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: сигареты, законы, Госдума, ЕАЭС
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