Госдума отменила налоговую преференцию для импортного табака

Госдума в третьем чтении приняла законопроект о применении повышающего коэффициента акциза на табак, который ввозится из-за рубежа. Документ опубликован на сайте нижней палаты.

Законопроект предполагает внесение поправок в Налоговый кодекс, согласно которым для компаний, импортирующих в Россию сигареты, папиросы и другие виды табачных изделий, устанавливается повышающий коэффициент для исчисления акцизов. Ранее коэффициент действовал только для производителей табака на территории России. Соответственно, в течение налогового периода (с 1 сентября по 31 декабря) суммы акциза для импортеров будут начисляться с учетом повышающего коэффициента.

В пояснительной записке к документу отмечается, что сейчас благодаря преференциям импортеры в течение налогового периода ввозят весь необходимый объем продукции без дополнительной фискальной нагрузки, а отечественные производители — нет. Таким образом депутаты рассчитывают поддержать российские компании.

Главный редактор «Рустабак» Максим Королев в беседе с РБК отметил, что в теории такая инициатива выравнивает акциз для внутреннего производства и импорта, но фактически, по его мнению, она не повлияет на конкуренцию. Прежде всего, на импорт сегодня приходится только около 2% реализуемой в России табачной продукции, поэтому заметной налоговой выгоды при уравнивании акциза никто не получит, объяснил эксперт.