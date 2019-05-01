ЕК потребовала от Польши отказаться от восприятия ЕС как «дойной коровы»

ЕК потребовала от Польши отказаться от восприятия ЕС как «дойной коровы»

Вице-президент Еврокомиссии Юрки Катайнен заявил, что Польша должна прекратить относиться к Евросоюзу, как к «дойной корове». Об этом сообщает Reuters.

«ЕС — это не просто денежная машина, не корова, которую можно доить», — сказал он в Варшаве.

Он отметил, что Евросоюз ожидает от Польши более существенный вклад в будущее Европы. По его словам, экономическое развитие страны «было замечательным» благодаря членству в союзе, через который она получила финансирование на сумму более €100 млрд.

Катайнен отметил, что Польша оказалась в более слабом положении в ЕС из-за конфликта с союзом по поводу верховенства закона.