Суд ЕС утвердил решение приостановить судебную реформу Польши

Суд Европейского союза окончательно утвердил требование Польше немедленно приостановить на территории станы действие нового законодательства, которое предполагает снижение пенсионного возраста для членов Верховного суда. Об этом говорится в сообщении суда ЕС.
Польский закон о Верховном суде предполагал, что судьи будут выходить на пенсию не в 70, а в 65 лет. В Еврокомиссии выразили обеспокоенность этой мерой, заявив, что она вынудит 27 из 72 судей уйти в отставку. Кроме того, согласно закону, на пенсию должен выйти и председатель Верховного суда.
После этого президент Польши Анджей Дуда подписал закон, которым вносил поправки согласно требованиям Брюсселя, сообщила Rzeczpospolita.
Еврокомиссия запустила санкционную процедуру в отношении страны, а затем подала на Польшу иск в суд ЕС из-за «подрыва принципа независимости судебных органов» после принятия страной нового закона. Реформа также наделяла министра юстиции правом предлагать отставить судью или предложить собственного кандидата. 19 октября европейская судебная инстанция приняла предварительное решение, обязывающее Варшаву приостановить реализацию реформы.
МИД Польши счел претензии ЕК необоснованными и добавил, что решение о пенсионном возрасте для судей не нарушает законодательство ЕС.