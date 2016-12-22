ЕК положительно оценила поправки Польши в закон о Верховном суде

Еврокомиссия удовлетворена предложенными Польшей поправками в закон о Верховном суде. Об этом сообщает PAP со ссылкой на заместителя пресс-секретаря ЕК Мину Андрееву.

Ранее польская правящая партия «Право и справедливость» внесла в парламент поправку, отменяющую изменения судебной системы, которые осудил ЕС. «Мы выполняем наши обязательства. В то же время мы подталкиваем вперед наши реформы судебной системы», — сказал польский министр юстиции Збигнев Зёбро. Сейм (нижняя палата) приняла эту поправку, согласно которой судьи, ушедшие на пенсию из-за принятого ранее закона, могут вернуться к исполнению своих обязанностей. Теперь ее должен одобрить сенат.

В декабре президент Польши Анджей Дуда подписал законы о реформе судебной системы. Правящая партия получила право назначать членов Национального судебного совета (органа, избирающего судей), а глава Минюста — инициировать отставку и назначать судей Верховного суда. Закон о реформе Верховного суда, который предполагает понижение возраста выхода судей на пенсию, привел к отставке 27 из 72 судей. После этого ЕК запустила санкционную процедуру в отношении Польши за нарушение принципа независимости судебной системы.