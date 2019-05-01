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Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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В спорткомплексе «Лужники» сообщили о ложном звонке о минировании

В пресс-службе спорткомплекса «Лужники» РБК сообщили, что поступил звонок о минировании стадиона, однако он оказался ложным.

«Звонок был ложный», — сказали в пресс-службе спорткомплекса, отметив, что была проведена проверка.

«Такой информации нет», — отметили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

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Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что экстренные службы начали проверку стадиона «Лужники» после анонимного сообщения об угрозе взрыва. «Неизвестный сообщил в администрацию стадиона о том, что там заложено взрывное устройство», — отмечал собеседник агентства.

Впоследствии информацию подтвердил «РИА Новости» представитель экстренных служб Москвы.

В конце апреля в Екатеринбурге из-за подозрительного устройства эвакуировали около 300 человек из Ельцин-центра. Ранее в апреле в Санкт-Петербурге эвакуировали людей из шести судов из-за сообщений о минировании. Письмо об угрозе взрыва было подписано именем «Владимир Путин».

Теги: новости РБК, Москва, стадион «Лужники», минирование
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