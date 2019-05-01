В спорткомплексе «Лужники» сообщили о ложном звонке о минировании

В пресс-службе спорткомплекса «Лужники» РБК сообщили, что поступил звонок о минировании стадиона, однако он оказался ложным.
«Звонок был ложный», — сказали в пресс-службе спорткомплекса, отметив, что была проведена проверка.
«Такой информации нет», — отметили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что экстренные службы начали проверку стадиона «Лужники» после анонимного сообщения об угрозе взрыва. «Неизвестный сообщил в администрацию стадиона о том, что там заложено взрывное устройство», — отмечал собеседник агентства.