В Петербурге эвакуировали суды из-за сообщений о минировании

В Петербурге эвакуировали суды из-за сообщений о минировании

В Санкт-Петербурге эвакуируют суды из-за сообщений о минировании. Об этом сообщается в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов города.

Эвакуацию провели в Московском, Невском, Приморском, Красногвардейском, Петроградском и Кировском районных судах. Отмечается, что ведется проверка.

В пресс-службе также показали фотографию письма, пришедшего на электронные адреса судов города. Оно подписано именем «Владимир Путин».

«Вы победили в конкурсе самого взрывного здания Санкт-Петербурга! Ваше здание будет подорвано сегодня, взрывные устройства заложены. Желаем взрывного отдыха», — говорится в письме.