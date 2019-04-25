В Екатеринбурге эвакуировали Ельцин-центр из-за сообщения о минировании

В Екатеринбурге около 300 человек эвакуировали из Ельцин-центра из-за подозрительного устройства. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Ельцин-центра Евгения Капитонихина.

«В 17:48 по местному времени к нам подошли сотрудники службы безопасности и сказали, что поступил сигнал об обнаружении подозрительного устройства. В результате из здания были эвакуированы все люди», — сказала Капитонихина.

В момент эвакуации в центре проходил круглый стол «Бай-бай, стигма», посвященный теме сексуальной ориентации и гендерной идентичности. «Мероприятие «Бай-бай, стигма» шло около 15 минут к тому моменту, на него пришли 80 человек. Большинство из них отправились обсуждать вопросы круглого стола в другие места, кто-то ушел совсем», — уточнила пресс-секретарь.

По ее словам, в настоящее время полиция осматривает здание.

В январе сотрудников «Президентского центра Б.Н. Ельцина» в Москве эвакуировали из-за подозрительного пакета, который принес неизвестный. Полиция пришла к выводу, что угрозы пакет не представляет. В пакете оказались стихи Омара Хайяма и мед в сотах.