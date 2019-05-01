Полиция установила личность подозреваемого в стрельбе в вузе в США

Полиция установила личность подозреваемого в стрельбе в вузе в США

Департамент полиции города Шарлотт в Северной Каролине установил личность устроившего стрельбу в университете. Об этом сообщается в аккаунте департамента в Twitter.

По данным полиции, подозреваемым оказался Тристан Эндрю Террелл, родившийся 6 июня 1996 года. В департаменте добавили, что сейчас он находится под стражей, и ему выдвинули обвинения.

При стрельбе в Университете Северной Каролины погибли два человека и еще четыре получили ранения. Телеканал WBTV сообщал, что стрелок предположительно является студентом.

На сайте учебного заведения сообщается, что в результате все занятия и запланированные мероприятия были отменены. При этом экзамены также отменили до воскресенья, 5 мая.