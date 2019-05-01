В Университете Северной Каролины произошла стрельба

В результате стрельбы, которая произошла во вторник в Университете Северной Каролины в Шарлотте погибли два человека, сообщает Reuters со ссылкой на медицинские службы.
Еще четыре человека получили ранения, двое из них — ранения опасные для жизни.
Местный телеканал WBTV сообщает, что подозреваемый в стрельбе арестован. Предположительно он является учащимся учебного заведения. Телеканал также опубликовал видео, на котором видно, как полицейские заводят молодого человека в наручниках в отделение полиции.
Выстрелы по данным телеканала были зафиксированы около 17:45 по местному времени возле административного здания университета.
О мотивах стрелка пока не сообщается.