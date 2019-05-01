FT узнала об уступках Трампа для заключения торговой сделки с Китаем

FT узнала об уступках Трампа для заключения торговой сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп исключил из повестки торговых переговоров с Китаем требование о прекращении Пекином предполагаемых попыток кибершпионажа. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на источники. По их данным, такое решение он принял для того, чтобы положить конец затянувшемуся спору вокруг торговых пошлин.

Как пишет газета, таким образом американский президент смягчил изначальную позицию своей администрации о «проводимых и спонсируемых правительством Китая кибервторжениях в коммерческие сети США». По словам источников FT, вместо этого Вашингтон, скорее всего, примет от Пекина смягченный вариант договора в качестве альтернативы.

По словам одного из собеседников газеты, из переговоров исключаются многие вопросы, поскольку Трамп хочет заключить сделку.

В начале апреля американский лидер не исключил, что торговое соглашение между Вашингтоном и Пекином может быть заключено «в течение следующих четырех недель».