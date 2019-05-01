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Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
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FT узнала об уступках Трампа для заключения торговой сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп исключил из повестки торговых переговоров с Китаем требование о прекращении Пекином предполагаемых попыток кибершпионажа. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на источники. По их данным, такое решение он принял для того, чтобы положить конец затянувшемуся спору вокруг торговых пошлин.

Как пишет газета, таким образом американский президент смягчил изначальную позицию своей администрации о «проводимых и спонсируемых правительством Китая кибервторжениях в коммерческие сети США». По словам источников FT, вместо этого Вашингтон, скорее всего, примет от Пекина смягченный вариант договора в качестве альтернативы.

По словам одного из собеседников газеты, из переговоров исключаются многие вопросы, поскольку Трамп хочет заключить сделку.

В начале апреля американский лидер не исключил, что торговое соглашение между Вашингтоном и Пекином может быть заключено «в течение следующих четырех недель».

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ОЭСР оценила замедление роста мировой торговли из-за «войны» США и Китая

Как писала в марте The Wall Street Journal, для заключения торгового соглашения Китай готов снизить пошлины на сельхозпродукцию и другие товары из США, а Вашингтон, в свою очередь, допускает отмену большинства мер, введенных в отношении китайских товаров.

Торговая война между Китаем и США началась в прошлом году после того, как Трамп ввел или увеличил ввозные пошлины на ряд китайских товаров. Власти Китая ответили зеркальными мерами. По данным Организации экономического развития и сотрудничества, из-за торгового противостояния Вашингтона и Пекина рост мировой торговли к 2020 году замедлится на 0,4%.

Теги: Дональд Трамп, Китай, ввозные пошлины
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