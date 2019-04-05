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Ford $10 (+8,34%) прогноз UBS к 16.01.20 Купить
BRENT $75 (+8,48%) прогноз Lloyds к 30.09.19
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Трамп допустил заключение торговой сделки с КНР в течение четырех недель

КНР и США приближаются к тому, чтобы заключить торговое соглашение, заявил американский лидер Дональд Трамп на встрече с вице-премьером Китая Лю Хе в Овальном кабинете. Об этом сообщает CNN.

По его словам, о заключении сделки может быть объявлено «в течение следующих четырех недель, возможно, раньше или позже». Возможное соглашение он охарактеризовал как «что-то очень монументальное».

В свою очередь, Лю ​Хе подтвердил, что стороны близки к заключению соглашения и назвал плодотворным последний раунд переговоров. На встрече с Трампом он передал американскому президенту послание от председателя КНР Си Цзиньпина, который выразил надежду, что Пекин и Вашингтон завершат работу над текстом торгового соглашения «в кратчайшие сроки», сообщает Xinhua.

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СМИ сообщили о переносе саммита США и Китая по торговой сделке на июнь

В феврале Трамп анонсировал встречу с Си Цзиньпином на своей вилле во Флориде для заключения торговой сделки. Как писала The Wall Street Journal, переговоры должны были состояться в конце марта. США были готовы снять часть ограничений с китайских товаров, которые были введены в середине 2018 года. В свою очередь, Китай предлагал снизить тарифы на товары химической и автомобильной промышленности и сельхозпродукцию из США, введенные Пекином в ответ на действия Вашингтона. 

Позднее газета South China Morning Post сообщила, что встреча лидеров КНР и США может пройти в июне, поскольку стороны не успевают выйти на договоренности. 

Теги: Дональд Трамп, Китай, торговое соглашение
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