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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
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В Японии началась церемония восхождения на престол нового императора

В Японии началась церемония интронизации нового императора Нарухито, передает Bloomberg. Ему вручили регалии, которые служат символом императорских полномочий, в том числе меч и драгоценную яшму. Церемония проходит в императорском дворце в Токио.

59-летний крон-принц Нарухито станет 126-м императором Японии, он будет править под девизом «Рэйва». Торжественная церемония вступления на трон состоится позднее в октябре.

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Отец нового императора — 89-летний Акихито — отрекся от престола 30 апреля. Он был коронован в 1989 году и находился на троне более 30 лет. О решении покинуть трон он сообщил еще в 2016 году. Как сообщали источники из окружения императора, Акихито хочет отойти от дел до того, как не сможет выполнять свои обязанности из-за состояния здоровья. Год спустя парламент Японии одобрил законопроект, который позволил императору отречься от престола впервые за 200 лет.

В ходе ритуалов, которые предшествовали церемонии отречения, Акихито почтил в святилище на территории дворца богиню Аматэрасу и своих предков, а также зачитал сообщение об уходе на покой.



 

Теги: Япония, император
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