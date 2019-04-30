Император Японии Акихито начал ритуал отречения от престола

В Японии император Акихито начал проходить ритуалы, связанные с отречением от престола, передает NHK.

Император в коричневых одеждах и черном головном уборе вошел в святилище на территории дворца, чтобы почтить богиню Аматэрасу и своих предков. В святилище Акихито зачитал сообщение о своем уходе на покой.

Церемония отречения пройдет в императорском дворце вечером 30 апреля. В ходе мероприятия премьер-министр Синдзо Абэ поблагодарит императора, а Акихито выступит с последним словом.

О своем намерении покинуть трон из-за слабого здоровья и передать его крон-принцу Нарухито Акихито сообщил летом 2016 года. Год спустя японский парламент одобрил законопроект о процедуре отречения императора, которое произойдет впервые за 200 лет.