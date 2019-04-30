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Политика ,  
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В Госдуме сообщили о назначении Мезенцева без обсуждения с депутатами

В Госдуме заявили, что указ о назначении Дмитрия Мезенцева на пост посла России в Минске был опубликован без обсуждения кандидатуры с парламентариями. Кандидатуру посла в Минске утверждает комитет по делам СНГ, сообщил РБК первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников в разговоре с РБК отметил, что по процедуре полагается проводить консультации с парламентариями по кандидатуре посла. По его словам, публикация указа до обсуждения — «нарушение процедуры».

РБК направил вопросы о консультациях по поводу нового посла главе комитета Совета Федерации по международным делам Константину Косачеву. Ранее источник РБК в этом комитете говорил, что заседания по кандидатуре Мезенцева не проводилось.

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Путин отправил Бабича в отставку с должности посла в Белоруссии

Агремана (согласия от Белоруссии принять нового посла. — РБК) еще нет, он только будет запрашиваться. Этому должна предшествовать коллегия МИДа России, сказал близкий к Кремлю источник РБК. Коллегия МИДа должна одобрить кандидатуру на пост посла, пояснил он.

Закон, регламентирующий полномочия и порядок назначения послов, гласит: «Гражданин Российской Федерации назначается на государственную должность Российской Федерации Чрезвычайного и Полномочного Посла (…) по предложению федерального министра — руководителя уполномоченного федерального органа исполнительной власти Президентом Российской Федерации после консультаций с соответствующими комитетами или комиссиями палат Федерального Собрания Российской Федерации».

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Бабич ответил на его сравнение с «подающим надежды бухгалтером»

В пятницу на сайте Кремля были опубликованы два указа президента Владимира Путина: один освобождал Михаила Бабича от должностей посла и спецпредставителя президента, другой назначал Дмитрия Мезенцева новым послом в Белоруссии.

Отставка Бабича последовала за его публичной полемикой с белорусскими властями. Как говорил близкий к Кремлю источник РБК, решение могло быть принято после того, как Путин поговорил с белорусским лидером Александром Лукашенко в ходе их визита в Пекин.

Теги: Белоруссия, Михаил Бабич, Посол
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