В Госдуме сообщили о назначении Мезенцева без обсуждения с депутатами

В Госдуме сообщили о назначении Мезенцева без обсуждения с депутатами

В Госдуме заявили, что указ о назначении Дмитрия Мезенцева на пост посла России в Минске был опубликован без обсуждения кандидатуры с парламентариями. Кандидатуру посла в Минске утверждает комитет по делам СНГ, сообщил РБК первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников в разговоре с РБК отметил, что по процедуре полагается проводить консультации с парламентариями по кандидатуре посла. По его словам, публикация указа до обсуждения — «нарушение процедуры».

РБК направил вопросы о консультациях по поводу нового посла главе комитета Совета Федерации по международным делам Константину Косачеву. Ранее источник РБК в этом комитете говорил, что заседания по кандидатуре Мезенцева не проводилось.

Агремана (согласия от Белоруссии принять нового посла. — РБК) еще нет, он только будет запрашиваться. Этому должна предшествовать коллегия МИДа России, сказал близкий к Кремлю источник РБК. Коллегия МИДа должна одобрить кандидатуру на пост посла, пояснил он.