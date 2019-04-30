Запуск корабля Dragon к МКС отложили из-за проблем с электропитанием

Запуск корабля Dragon к МКС отложили из-за проблем с электропитанием

Американское космическое агентство NASA попросило компанию SpaceX отложить запуск грузового корабля Dragon из-за проблем с элементом электропитания американского сегмента Международной космической станции (МКС). Сообщение об этом размещено на сайте NASA.

Из-за поломки в американском сегменте МКС отключились два из восьми каналов электропитания. Вышедший из строя элемент астронавты заменят с помощью робототехники, отмечает NASA.

«Непосредственных опасений за экипаж и станцию нет. Команды работают над планом по замене вышедшего из строя элемента с помощью робототехники, чтобы полностью восстановить систему снабжения станции электроэнергией», — говорится в сообщении.

Запуск грузового корабля Dragon должен был состояться 1 мая. Теперь он отложен как минимум до пятницы, 3 мая.

Проблему в системе электроснабжения МКС обнаружили утром 29 апреля работающие на земле специалисты NASA. Ранее «Роскосмос» сообщил, что поломка в американском сегменте МКС на работе российского сегмента не сказалась.