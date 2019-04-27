Запуск грузового корабля Dragon для МКС перенесли на 1 мая

Запуск космического корабля Dragon американской компании SpaceX Илона Маска, предназначенного для экипажа Международной космической станции (МКС), перенесли на 1 мая. Об этом говорится в сообщении SpaceX в микроблоге в Twitter.

Отмечается, что старт 17-й миссии Dragon к МКС будет дан на базе ВВС США на мысе Канаверал во Флориде. Кроме того, специалисты завершили проводить огневые испытания ракеты-носителя, готовящейся к пуску.

Ранее предполагалось, что запуск корабля осуществят 30 апреля.

В последний SpaceX отправляла ракету-носитель Falcon 9 с грузовиком Dragon к МКС 19 февраля. На борту Dragon находятся грузы для обеспечения жизнедеятельности команды МКС и оборудование для проведения научных экспериментов.