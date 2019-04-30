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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Технологии и медиа ,  
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Поломка в электропитании не сказалась на работе российского сегмента МКС

Поломка в американском сегменте МКС не сказалась на работе российской части станции. Об этом заявили в «Роскосмосе», сообщает «РИА Новости».

«Все системы работают штатно. Экипаж чувствует себя хорошо», — сказали в госкорпорации.

Ранее NASA сообщило, что специалисты на Земле обнаружили на сегменте США проблему в системе электроснабжения. В NASA уточнили, что проблемы возникли с блоком коммутации MBSU, который распределяет подачу энергии на два из восьми каналов электропитания на МКС. Экипажу и работе станции ничего не угрожает.

Сейчас на орбите находятся космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин, астронавты Энн Макклейн, Кристин Кох, Ник Хейг и Давид Сен-Жак.

 

Теги: МКС, «Роскосмос»
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