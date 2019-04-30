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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Технологии и медиа ,  
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На МКС возникла проблема с системой электроснабжения

На американском сегменте Международной космической станции (МКС) обнаружили проблему в системе электроснабжения. Об этом сообщила пресс-служба NASA.

В ведомстве отметили, что проблема была обнаружена утром в понедельник, 29 апреля, работающими на Земле специалистами. В настоящее время они пытаются выяснить причины произошедшего, а также восстановить работоспособность системы электропитания.

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В NASA уточнили, что проблемы возникли с блоком коммутации MBSU, который распределяет подачу энергии на два из восьми каналов электропитания на МКС.

«Авиадиспетчеры работали над маршрутом питания через оставшиеся шесть силовых каналов. Электроэнергия, генерируемая солнечными батареями станции, подается во все системы станции по этим каналам питания», — сообщили в NASA.

Как уточнили в пресс-службе, экипажу МКС и работе станции ничего не угрожает.

В настоящее время экипаж МКС состоит из российских космонавтов Олега Кононенко и Алексея Овчинина, американских астронавтов Энн Макклейн, Кристины Кох и Ника Хейга и канадского астронавта Давида Сен-Жака.

Теги: Международная космическая станция, электроснабжение, сбой
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