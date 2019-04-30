Сыровар Сирота поддержал идею запретить ввоз пармезана и хамона

Владелец истринской сыроварни «Русский пармезан» Олег Сирота назвал инициативу Национальной мясной ассоциации (НМА) по запрету на ввоз иностранной мясной и молочной продукции обычной европейской практикой.

«Я не вижу причин для того, чтобы не поддерживать [инициативу НМА] или причин для паники. В целом я не буду против [запрета на ввоз]», — отметил он в разговоре с РБК.

По его словам, запрет на ввоз мясной и молочной продукции зарубежного производства связан исключительно с ветеринарными рисками. «Это больше ветеринарная вещь, поэтому «Мираторг» так озаботился. Они очень большими деньгами рискуют», — сказал он.

Сирота привел в пример ситуацию, которая возникла два года назад во Владимирской области. Тогда, по его словам, рабочие из Средней Азии привезли кусок мяса, который не был запрещен к ввозу. «У нас появилась болезнь во Владимирской области, погибла почти тысяча коров. Это один из источников заражения. Я даже не понимаю, с чем связан хайп, крики, ор. Если наш сыр привезти в Германию, и таможенник узнает, что в багаже сыр из России, сыр отвезут на утилизацию, его просто уничтожат», — считает Сирота.